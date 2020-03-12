Экономика

11:11 12.03.2020

Суд отказал МАУ в удовлетворении иска к "Украэроруху" на 876 млн грн

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Суд отказал МАУ в удовлетворении иска к "Украэроруху" на 876 млн грн

Хозяйственный суд Киевской области отказал авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в удовлетворении иска о взимании с Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") 876 млн грн.

Как сообщается на странице "Украэроруха" в Facebook, иск МАУ касался правомерности установления ставок платы за аэронавигационные услуги в 2016-2017 гг.

"Украэрорух" отстоял в Хозяйственном суде Киевской области государственную позицию на сумму более 876 млн грн по делу с авиакомпанией МАУ. "Украэрорух" доказал, что полностью соблюдает все требования национального и международного законодательства в сфере авиации и на высоком уровне обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении.

Госпредприятие отмечает, что во время судового заседания было доказано, что "рассчитанные в соответствии с международным и национальным законодательством тарифы на качественно предоставленные и полностью принятые услуги, являются справедливыми".

Теги: #мау #суд #украэрорух
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