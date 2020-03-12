Экономика

11:01 12.03.2020

НБУ объявил аукцион по продаже до $200 млн

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НБУ объявил аукцион по продаже до $200 млн

Национальный банк Украины объявил в четверг проведение аукциона по продаже до $200 млн.

Как говорится в объявлении НБУ в четверг, он принимает конкурентные заявки на аукцион.

Нацбанк накануне продал на межбанковском валютном рынке около $350 млн, сдерживая гривню от сильного падения, вызванного, по мнению регулятора, психологическим фактором. Днем ранее НБУ также поддержал гривню интервенциями на $270 млн. За эти два дня курс гривни на межбанке опустился до 25,725 грн/$1 с 24,995 грн/$, а на наличном рынке он достиг 26,25-26,5 грн/$1.

Центробанк подчеркнул, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями: международные резервы Украины по состоянию на 11 марта превышали $26 млрд.

Теги: #нацбанк #валюта #аукцион
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