"Укрпошта" продолжает работать в обычном режиме, на случай распространения инфекции обеспечена респираторами и масками

АО "Укрпошта" в условиях карантина в Украине будет работать в обычном режиме, предприятие продолжает принимать и отправлять посылки внутри страны и за ее пределы.

Как отмечается в заявлении "Укрпошты", обнародованном на ее сайте, компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам. Пенсионеры, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом, также смогут осуществлять коммунальные платежи на дому, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску при посещении магазинов или мест значительного скопления людей.

"Укрпошта" предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. В то же время предприятие обязуется делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением и минимизировать возможные неудобства клиентов.

"В случае распространения инфекции "Укрпошта" имеет запас респираторов и более 100 тыс. масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 тыс. дезинфекторами… При наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников руководство "Укрпошты" оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг", - говорится в заявлении.