"Нова пошта" будет проверять наличие акцизных марок в отправляемом алкоголе и сообщать налоговой милиции о нарушениях

Сотрудники "Новой пошты" будут проверять наличие акцизных марок в ликеро-водочной продукции и принимать ее только в упаковке, которая позволена к реализации, о нарушениях будут сообщать в налоговую милицию.

Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи и.о. главы службы Сергеем Солодченко и совладельцем "Новой Пошты" Вячеславом Климовым 11 марта.

"В итоге стороны договорились о следующем: сотрудники "Новой пошты" будут проверять ликеро-водочную продукцию на наличие марок акцизного налога установленного образца, а также будут принимать ее только в упаковке, которая позволена к реализации. В случае выявления указанных нарушений – сообщать подразделения налоговой милиции для соответствующего реагирования", – указано в сообщении.

Такие меры необходимы для борьбы с распространением фальсифицированных алкогольных напитков, указали в ГФС.

"В последнее время получает распространение практика доставки фальсификата за счет использования услуг логистических компаний. В результате, в рамках расследования уголовных производств, под обыски подпадают не только места изготовления такого алкоголя, но и отделения логистических компаний, которые его доставляют", – отметили в ГФС.

В этом месяце подобные обыски прошли в Сумской, Полтавской и Черниговской областях, указало ведомство.