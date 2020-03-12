Более половины немецких фирм терпят убытки из-за коронавируса

Более половины немецких фирм - 56,2% терпят убытки из-за коронавируса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного экономическим институтом Ifo среди 3400 фирм и производителей.

"Хуже всего ситуация у организаторов туристических поездок и туроператоров, там негативно затронуто почти 96%. О положительном влиянии заявили только 2,2% фирм", - сказано в сообщении пресс-службы института, в четверг поступившем в "Интерфакс".

В сфере обработки продуктов влияние эпидемии ощутили 63% компаний, сильно затронуты сферы электропромышленности, машиностроения, мебельного производства, химическая отрасль.

"И в торговле страдает деятельность 63% фирм. Задержки или отмены поставок (65,9%), в особенности, в связи с отменой ярмарок и конгрессов, отмена заказов. Кроме того, наблюдается массивный спад в сфере туризма", - указывает Ifo.