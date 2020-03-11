Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на заседании 12 марта

Национальный банк Украины (НБУ), вероятно, сохранит учетную ставку на уровне 11%, но может сохранить за собой возможность внепланового ее пересмотра, учитывая ситуацию на валютном и денежно-кредитном рынке, а также смену правительства страны, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Вероятно, Нацбанк прекратит дальнейшее плановое снижение учетной ставки до нормализации ситуации на международных товарных и финансовых рынках, поэтому в марте учетная ставка не изменится", – предположил начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

По его мнению, снижение учетной ставки в текущих условиях было бы рискованным шагом со стороны НБУ, учитывая повышенную турбулентность мировых рынков и отсутствие спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ и другие украинские долговые инструменты.

Приходько отметил, что центробанки развитых стран во время кризиса могут себе позволить снизить ставку с целью стимулирования экономики в отличие от центробанков развивающихся стран, в которых снижение ставок на внутреннем рынке в турбулентные периоды может способствовать оттоку капитала из страны.

"Низкие ставки в национальной валюте дополнительно мотивируют инвестировать в активы, номинированные в долларах США или в других валютах развитых экономик, особенно учитывая привычку инвесторов в кризисные времена избавляться активов emerging markets", – сказал эксперт. Он добавил, что большой объем доступной гривневой ликвидности на рынке увеличит давление на обменный курс гривни, а через него – на инфляцию.

Аналогичного мнения придерживается и председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов. "В этот раз НБУ оставит учетную ставку на том же уровне", – спрогнозировал он.

По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой, возникновение резких угроз в связи с коронавирусом в мире может существенно изменить подходы к монетарной политике в краткосрочной перспективе и изменив заявленную ранее Нацбанком траекторию учетной ставки на снижение.

"Сегодня приоритетом является реагирование на угрозы макрофинансовой стабильности, а задача управления инфляцией отходит на второй план. В этом контексте вряд ли от НБУ стоит ожидать ощутимого снижения учетной ставки. Вместе с тем, Национальному банку следует оставить за собой возможность для внеплановой коррекции ставки в случае изменения ситуации", – отметила Коробкова.

Начальник аналитического одела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов также полагает, что сейчас задача НБУ "разгона инфляции монетарными методами" отходит на второй план даже несмотря на резкое замедление инфляции в феврале до 2,4%, что более чем на 1 процентный пункт ниже январского прогноза.

"Возобновившееся ослабление гривни само по себе формирует новый источник инфляционного давления, к тому же в украинских условиях не исключены случаи ажиотажного роста цен на некоторые товарные позиции, эксплуатирующего панические настроения. Реагирование на угрозы макрофинансовой стабильности в краткосрочной перспективе приоритетнее управления инфляцией", – считает Блинов.

По его мнению, НБУ в текущей ситуации следует поставить решение по учетной ставке "на паузу", при этом целесообразно анонсировать возможный внеплановый пересмотр показателя в случае изменения ситуации.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что, с одной стороны, существенное замедление потребительской инфляции ниже целевого диапазона НБУ, учитывая перспективу дальнейшего охлаждения потребительской активности и снижение цен на энергоносители, создает оперативный простор для дальнейшего смягчения монетарной политики. "Однако с учетом глобальных и локальных экономико-политических трендов макрофинансовые риски от дальнейшего снижения учетной ставки превышают потенциальные выгоды от такого снижения. Поэтому регулятор, вероятно, возьмет аккомодативную паузу и завтра воздержится от изменений учетной ставки", – высказал эксперт свое мнение.

Как сообщалось, НБУ с 13 декабря 2019 года понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых, а с 31 января – до 11%, заявив о планах ее снижения до 7% к концу года.

В правительстве Украины ожидают дальнейшего снижения Нацбанком ставки на заседании 12 марта.