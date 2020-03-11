Экономика

19:54 11.03.2020

НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн

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НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в среду около $350 млн, отреагировав на высокий спрос на валюту, сообщается на странице регулятора в Facebook.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", – отметил Нацбанк.

НБУ подчеркнул, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями: международные резервы Украины по состоянию на 11 марта превышают $26 млрд.

"Мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", – добавил регулятор.

Как сообщалось, днем ранее Нацбанк продал на межбанке $270 млн.

С учетом двух последних дней в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,22 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Теги: #курс #нбу #интервенции
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