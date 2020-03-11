Бизнес в Украине из-за коронавируса ограничивает командировки, посещение офисов посторонними лицами, тестирует работу вне офиса

Компании, работающие в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) ограничивают как международные командировки, так и поездки внутри страны, вводят ограничения на доступ посетителей в офисы и на производства, работают над организацией работы вне офиса.

"Мы рекомендовали ограничить пребывание внешних посетителей в наших офисах и на производстве, ограничили международные командировки. Кроме того, наши сотрудники должны информировать своих менеджеров о выезде их или членов их семьи в страну, которая классифицируется как "страна распространения вируса". У нас давно внедрен гибкий график работы, так что люди могут пользоваться и этой возможностью", - сообщил директор отдела People&Culture "Филип Моррис" в Украине, Армении, Грузии и Молдове Эмель Мордо.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что компания осуществляет в Украине дополнительную уборку всех помещений, обеспечила антисептическую жидкость в приемных, на кухнях, в конференц-залах, а также медицинские маски.

"У команды продаж есть специальные мобильные гигиенические наборы для визитов на точки продаж", - добавил Мордо.

Глобально "Филип Моррис" создала в кластере кросс-функциональную команду менеджмента по решению чрезвычайных ситуаций, целью которой является обеспечение постоянного мониторинга ситуации, внедрение превентивных мер и плана действий в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Компания Corteva Agriscience также имеет команды по урегулированию кризисных ситуаций на глобальном и региональном уровнях. Как сообщили агентству в компании, введено ограничение путешествий сотрудников.

Кроме того, как глобальная компания Corteva Agriscience делает пожертвования и другие материальные взносы в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы мира - Европа и Азия.

Разделяет глобальное беспокойство из-за распространения COVID-19 и компания Nestle. Она призвала сотрудников воздержаться от международных командировок до 15 апреля 2020 года, а командировки внутри страны по возможности предложила заменить альтернативными методы коммуникации.

"Мы попросили сотрудников, которые в последние 14 дней путешествовали в регионы, где предприняты карантинные меры, сообщить об этом непосредственному руководителю и, по возможности, в течение двух недель работать из дома. На заводах, в офисах и дистрибьюторских центрах внедрены разные мероприятия биозащиты", - сообщили в Nestle агентству.

С прошлой недели в офисах компании "JTI Украина" принимаются меры по предотвращению распространения коронавируса, в частности, временно запрещены командировки за границу (до конца марта) и по Украине (на две недели). Компания также ввела самокарантин на 14 дней для работников, прибывших из командировок или отдыха из стран, где бушует вирус. Помимо этого, "JTI Украина" ограничила визиты посторонних лиц в офис (и курьеров), они разрешены только в случае крайней необходимости.

"Каждые 15 минут проводится дезинфекция офиса. На рецепции и кухнях установлены дезинфекторы для рук, на входе в офис размещены дезинфицирующие коврики. Всем работниками выданы маски и дезинфектор для рук. В случае возникновения симптомов ОРВИ не только у работников, но и у их близких и родственников им рекомендовано работать из дома", - пояснили в компании.

В "JTI Украина" отметили, что 12 марта будет проведен пробный день работы вне офиса всех сотрудников (в случае, если в будущем в офисе или в бизнес-центре будут выявлены заболевшие коронавирусом и все работники будут переведены на работу из дома).

В то же время в "Карлсберг Украина" агентству сообщили, что кардинальных изменений в графике работы в Украине пока нет.

"Есть определенные процедуры и алгоритмы действий, которые разрабатываются как на уровне штаб-квартиры, так и локально. Рекомендации в основном касаются личной гигиены, а также ограничений по командировкам. Работает постоянный обмен информацией с коллегами за рубежом", - сообщили в компании, при этом добавив, что изучается вопрос о введении ограничения доступа на производство.

С целью противодействию распространению коронавируса агропромхолдинг "Астарта" налаживает алгоритм удаленной работы сотрудников, а также осуществляет профилактические мероприятия, связанные с уборкой помещений с дезинфицирующими средствами.

"Каждый час происходит уборка мест общего пользования и санитарных зон. Мытье посуды происходит только в посудомоечной машине с дезинфекцией горячим паром. Установлены дезинфицирующие средства в санитарных зонах и на входах в офисные помещения. Для активации защитных сил организма и укрепления иммунной системы ежедневно для употребления работниками главного офиса на всех кофе-зонах готовится нарезка из имбиря и лимона", - сообщили в комментарии агентству в "Астарте".

"Континентал Фармерз Групп" также реализует комплекс мер с целью противодействия вирусу. В частности, на прошлой неделе центральный офис посетили с тематическим тренингом специалисты общества Красного креста Украины, на корпоративном телевидении (транслируется на всех подразделениях "Континентал") запущены в ротацию образовательные ролики о профилактике коронавируса по рекомендациям ВОЗ. В офисах размещены тематические плакаты и дезинфекторы для рук, проводится бесконтактная проверка температуры всех сотрудников.