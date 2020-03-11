Нефть ускорила снижение на данных о росте запасов в США, Brent - $36,4 за баррель

Темпы снижения нефтяных котировок в среду ускорились после выхода данных о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:45 в среду составляла $36,43 за баррель, что на $0,79 (2,12%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 7,7 млн баррелей, увеличившись седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о повышении запасов на 6,4 млн баррелей.

Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей, дистиллятов - на 6,4 баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов как бензина, так и дистиллятов, на 2,7 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 704 тыс. баррелей.