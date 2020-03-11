Экономика

17:15 11.03.2020

Украина выполнит оставшиеся условия для получения транша от МВФ в течение 2-3 недель – премьер

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Украина выполнит оставшиеся условия для получения транша от МВФ в течение 2-3 недель – премьер

Украина в ближайшие две-три недели выполнит оставшиеся приоритетные предварительные меры (prior action) для открытия новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из восьми параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остается два, и мы рассчитываем их выполнить в течение двух, максимум – трех недель. То есть, у нас прогресс в этом направлении", – сказал он на брифинге в Киеве в среду.

"У нас довольно позитивный диалог с МВФ, вчера у нас был вчера конференц-кол с руководством МВФ. Договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения любых условий курса: мы просто двигаемся в том контексте, в котором двигались", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 15 февраля в Мюнхене обсудила с президентом Владимиром Зеленским подготовку новой программы сотрудничества с МВФ, после чего появилось сообщение о визите нескольких экспертов Фонда в Киев. Его целью было названо проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности.

Для окончательного решения совета директоров Фонда Киеву необходимо, в частности, принять закон №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка. В настоящее время работа над ним продолжается при координации Офиса президента, и окончательный текст законопроекта ожидается в ближайшие несколько недель.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

Теги: #шмыгаль #мвф #кабмин
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