Ряд аналитиков ожидают нового соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи

Страны ОПЕК+, вероятно, достигнут перемирия и ограничат добычу, полагают аналитики Citigroup.

"Страны ОПЕК+ в конечном итоге договорятся о встрече и пойдут на перемирие, в рамках которого они согласятся вернуться к таргетированию добычи на уровнях, оговоренных в декабре прошлого года", - говорится в сообщении банка.

По прогнозу экспертов, ОПЕК+ могут даже сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в третьем квартале, сообщает агентство Bloomberg.

Citi ожидает снижения глобального спроса на нефть на 100 тыс. б/с в текущем году и его повышения на 2,7 млн б/с в 2021 году.

Между тем аналитики UBS снизили прогнозы нефтяных котировок в ожидании эскалации ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Теперь эксперты банка ожидают, что Brent к концу первого полугодия будет стоить $30 за баррель против ранее предполагавшихся $40 за баррель, WTI - $28 против $37 за баррель. Прогнозы на конец сентября были снижены соответственно до $37 с $45 за баррель и до $35 с $42 за баррель.

Разногласия между Саудовской Аравией и РФ "станут причиной серьезных проблем для цен и выручки всех нефтяных производителей", говорится в сообщении UBS. Агрессивное снижение экспортных цен на нефть саудовцами было "более значительным, чем мы прогнозировали", отмечают аналитики.

По их мнению, снижение нефтяных цен в мире приведет к сокращению добычи в США и поддержит спрос во втором полугодии. При этом эксперты банка ожидают, что низкие цены вновь объединят ОПЕК и Россию "с обновленным соглашением об ограничении добычи, которое окажет поддержку нефтяным котировкам до конца 2020 года".

Standard Chartered снизил прогноз средней цены Brent во втором квартале до $23 за баррель с $61 за баррель.

По итогам всего 2020 года аналитики банка теперь ожидают $35 против $64 за баррель, предполагавшихся ранее. Прогноз на 2021 год пересмотрен до $44 с $67 за баррель.

При этом в Standard Chartered полагают, что развал соглашения ОПЕК+ приведет к "суровой и продолжительной ценовой войне". Эксперты банка ожидают "существенного профицита нефти в следующие четыре месяца".

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:31 МСК подешевели на 2,2% - до $36,41 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на 2,6% - до $33,47 за баррель.