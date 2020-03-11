airBaltic, отменившая 580 рейсов из-за коронавируса, сократит 16% персонала

Латвийская авиакомпания airBaltic планирует временное сокращение до 250 работников, в основном экипажей самолетов, говорится в сообщении перевозчика.

Согласно информации на сайте авиакомпании, всего в airBaltic работает более 1,6 тыс. человек. Таким образом, сокращению подлежит около 16% персонала.

"К сожалению, в настоящее время мы не можем продолжать работу как обычно - приходится отменять рейсы, уменьшать эксплуатацию самолетов, мы видим резкое и неожиданное падение спроса на резервирование полетов. Но мы уверены, что ситуация вернется в привычное русло. (. . .) В настоящее время мы вынуждены предпринять эти действия, чтобы затем у нас была возможность принять людей обратно на работу и вернуться к нашему росту, как только ситуация улучшится", - цитируется в сообщении исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

По состоянию на 11 марта, из-за коронавируса airBaltic отменила в целом 580 рейсов в период с 23 марта по 31 мая. Так, до конца апреля отменены все рейсы в Милан и Верону, до конца мая - в Рим и Тель-Авив.

Маршрутная сеть airBaltic охватывает 70 пунктов назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Во флоте airBaltic 38 самолетов, в том числе 22 лайнера A220-300, четыре Boeing-737 и двенадцать Bombardier Q400Next Gen.

Крупнейшим акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат около 80% акций.