Экономика

16:12 11.03.2020

Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

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Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса в период с 29 марта по 24 апреля, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы группы компаний.

"В сумме все пассажирские авиалинии группы компаний отменяют 23 тысячи полетов. В ближайшие недели ожидаются новые отмены", - сказано в сообщении.

В основном отменяются полеты в Европе, в Азию и на Ближний Восток, пассажирам советуют перед вылетом проверять статус рейса онлайн.

В группу компаний Lufthansa входят пассажирские авиакомпании Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Теги: #коронавирус #lufthansa
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