SkyUp изменил полетную программу в Италию и Израиль из-за коронавируса

Украинская авиакомпания SkyUp (Киев) изменила полетную программу в Италию и Израиль в связи с распространением эпидемии коронавируса, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с распространением эпидемии коронавируса, а также усилением мер по ее ограничению разными странами, в частности, Италией и Израилем, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в эти страны", - говорится в сообщении.

По некоторым направлениям старт полетной программы переносится на начало лета, по некоторым направлениям будет сокращено количество рейсов.

Согласно сообщению авиакомпании, по маршруту Львов - Тель-Авив будут отменены рейсы с вылетом 19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля. Будут также отменены рейсы по маршруту Запорожье - Тель-Авив с вылетом 15 22,29 марта, 5, 12 апреля.

Кроме того, полностью отменяется полетная программа по маршруту Харьков - Тель-Авив, начало которой было запланировано на 29 марта.

Вместе с тем SkyUp перенесла начало полетов из Киева в Рим, Бергамо, Болонью и Пизу - на 1 июня 2020 года; из Киева в Барии - на 1 мая; из Львова в Рим и Бергамо - на 1 июня.

В то же время выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений.

Старт полетов в Римини и Ламецию Терме, запланированный на 30 мая, а также в Катанию (начало 26 мая) пока остается без изменений.

В авиакомпании также отметили, что билеты на отмененные рейсы можно будет бесплатно обменять на другие даты или получить полное возмещение стоимости.

В случае отмены рейса авиакомпания предоставит бесплатное изменение даты или полное возмещение стоимости билета. Если пассажир желает по личным соображениям отменить путешествие в Израиль, SkyUp предоставит бесплатное изменение даты.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Харьков - Тель-Авив - Харьков, будет предложено бесплатное изменение места вылета/прилета на Запорожье вместо Харькова или полное возмещение стоимости билета.

Ранее, с вечера 12 марта, Израиль ввел ограничения для иностранцев, прибывающих в страну. Въезд будет разрешен только тем, кто подтвердит возможность обеспечить 14-дневный домашний карантин.

Италия с 10 марта из-за резкой вспышки заболеваемости коронавирусом ввела запрет на публичные собрания, отменила спортивные мероприятия, запретила передвигаться внутри страны без уважительных причин.