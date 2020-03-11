Экономика

15:16 11.03.2020

В Запорожье определили 415 лучших студентов, которым "Метинвест" будет выплачивать повышенные стипендии за участие в проектах компании

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В Запорожье определили 415 лучших студентов, которым "Метинвест" будет выплачивать повышенные стипендии за участие в проектах компании

В Запорожье по итогам зимней сессии определены 415 лучших студентов-стипендиатов группы "Метинвест" - студенты I-IV курсов бакалаврата, а также I курса магистратуры - которые получат стипендии в размере от 700 до 1700 грн соответственно. 

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, рейтинг лучших стипендиатов составлен с учетом успеваемости, вовлеченности в проекты компании и результатов практики на предприятиях "Метинвеста" в Запорожье.

При этом поясняется, что в мае 2019 года "Метинвест" и высшие учебные учреждения Запорожья – национальный университет "Запорожская политехника" и Запорожский национальный университет – подписали меморандум о сотрудничестве, в котором закреплялось общее стремление социально ответственного бизнеса и учреждений высшего образования совершенствовать уровень подготовки будущих промышленников. В соглашении предусматривалась выплата стипендий лучшим студентам. Фонд стипендиальной программы на первое полугодие составил более 2,3 млн грн.

 Впервые стипендии начали выплачивать в сентябре 2019 года. 

 С марта на базе корпоративного университета комбината "Запорожсталь" для студентов также организованы тренинги, способствующие развитию креативности и профессиональных компетенций, вовлечению в корпоративную культуру компании.

Теги: #степендии #метинвест #студенты
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