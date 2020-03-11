Экономика

11:27 11.03.2020

Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года - Лагард

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Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года - Лагард

Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

В ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза Лагард заявила, что без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, отметила Лагард.

По словам источника, Лагард сообщила, что руководство ЕЦБ изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе, - особенно те, которые позволят ему предоставлять "ультрадешевое" финансирование и обеспечивать безостановочный поток кредитов и ликвидности.

Она отметила, что шаги, которые сделает ЕЦБ, будут работать лишь в том случае, если правительства государств поддержат их с помощью мер, которые будут стимулировать банки к кредитованию компаний в сегментах, затронутых негативными последствиями распространения коронавируса.

ЕЦБ проведет очередное заседание 12 марта, и консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, не предусматривает снижение ставок Центробанком.

Заявления Лагард, однако, свидетельствуют о том, что ЕЦБ снизит ставки в четверг и, возможно, увеличит объем действующей программы количественного смягчения (QE). Центробанк также может скорректировать программы предоставления банкам дешевых кредитов.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы предотвратить ее скатывание в рецессию из-за последствий коронавируса.

Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, несет наибольшие потери и может столкнуться с экономическим спадом.

Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы, сообщил источник. Она одобрила меры, уже принятые властями европейских стран для поддержки экономики, но заявила о необходимости "сделать больше".

"Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран.

Теги: #ецб #кризис #лагард #экономика
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