Экономика

11:16 11.03.2020

Кабмин назначил Шубина врио Минэкоэнерго

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Кабмин назначил Шубина врио Минэкоэнерго

 Кабинет министров Украины назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства.

Соответствующее решение было принято 10 марта, сообщается на правительственном портале.

Как сообщалось, 4 марта ушел в отставку премьер Алексей Гончарук и вместе с ним правительство. Верховная Рада по представлению новоназначенного премьера Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабмина, однако должность главы Минэкоэнерго в нем пока остается вакантной.

Экс-глава ведомства Алексей Оржель возглавил объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года, до этого был руководителем сектора "Энергетика" возглавляемого Гончаруком Офиса эффективного регулирования BRDO, а с 2006 года по 2014 год занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

Теги: #кадры #минэкоэнерго #кабмин
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