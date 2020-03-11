Кабмин назначил Шубина врио Минэкоэнерго

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства.

Соответствующее решение было принято 10 марта, сообщается на правительственном портале.

Как сообщалось, 4 марта ушел в отставку премьер Алексей Гончарук и вместе с ним правительство. Верховная Рада по представлению новоназначенного премьера Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабмина, однако должность главы Минэкоэнерго в нем пока остается вакантной.

Экс-глава ведомства Алексей Оржель возглавил объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года, до этого был руководителем сектора "Энергетика" возглавляемого Гончаруком Офиса эффективного регулирования BRDO, а с 2006 года по 2014 год занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.