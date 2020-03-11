Экономика

09:41 11.03.2020

План Трампа по поддержке экономики пока не получил поддержки в Конгрессе

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План Трампа по поддержке экономики пока не получил поддержки в Конгрессе

План президента США Дональда Трампа по временному снижению налогов на фонд оплаты труда, а также помощи отдельным отраслям с целью поддержки американской экономики не получил пока поддержки в Конгрессе.

Законодатели обеих партий заявляют, что они предпочли бы точечные, адресные меры по поддержке работников с почасовой оплатой и транспортной отрасли, пишет The Wall Street Journal. Демократы не поддерживают также предложения по налоговым льготам для широкого спектра отраслей экономики, пишет Financial Times.

Белый дом планировал объявить о деталях пакета во вторник и рассчитывал, что законодатели смогут проголосовать по соответствующему законопроекту еще до перерыва, который начинается в конце недели.

Министр финансов Стивен Мнучин провел встречи с лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелосси, чтобы дать старт переговорам по мерам поддержки экономики. Однако после встречи Пелосси отказалась сказать журналистам, был ли достигнут какой-то прогресс на переговорах.

Белый дом, по данным The Wall Street Journal, хотел бы снизить до конца года налоги на фонд оплаты труда, поддержать работников, которым не оплачиваются больничные, а также простимулировать ряд отраслей промышленности, малый бизнес. Одной из идей является также поддержка компаний, добывающих сланцевую нефть.

Демократы в Конгрессе работают над собственным набором мер, который ориентирован прежде всего на расширение помощи безработным и работникам без оплачиваемых больничных. Они считают, что общее снижение налога - это слишком широкая мера, и эти средства могут быть более эффективно использованы для адресной помощи.

Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявили журналистам, что любое снижение налога на заработную плату должно быть предпринято только в отношении тех, кто пострадал от вируса.

Помимо подоходного налога, американские граждане выплачивают налоги в страховые и социальные фонды. В частности, на медицинское страхование налог составляет 2,9%, в фонд социального страхования - 12,4% на зарплату до $137 700 и делится между работодателями и работниками.

Теги: #сша #трамп #экономика
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