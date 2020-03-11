Эстония вошла в фазу экономического кризиса - министр финансов

В Эстонии начался экономический кризис, заявил министр финансов страны Мартин Хельме.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме, комментируя последствия для экономики эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке. Министра в среду цитирует национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

"Экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации", - заявил глава Минфина.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

По его словам, западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

"Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - сказал министр финансов Эстонии.

По словам Хельме, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов. "Если мы начнем урезать государственные расходы, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", - сказал министр.

По оценке Хельме, падение цен на нефть будет временным, и цены вернутся к уровню $60-65 за баррель максимум в течение шести месяцев. Пока же в условиях резко подешевевшей нефти правительство намерено поддержать сланцевый сектор экономики.

Важно оказать помощь и другим предприятиям, а также предотвратить рост безработицы, заявил Хельме.

По оценкам аналитиков Swedbank, из всех трех стран Балтии экономика Эстонии в условиях распространения коронавируса самая уязвимая, поскольку она больше зависит от импорта. При этом 7,3% импортируемых в Эстонию товаров составляют поставки из Китая, это также больше, чем у соседей - Латвии и Литвы.

Важным для эстонской экономики является и сектор туризма. И хотя туристы из Китая составляют около 1% всех интуристов, посещающих страны Балтии, однако с распространением коронавируса все больше людей будет оставаться дома и в других странах, откладывая свои турпоездки, отмечает Swedbank.

Еще одним негативным фактором для эстонской экономики, по мнению Swedbank, является внутренний спрос, который начнет ослабевать в условиях сокращения объемов внешней торговли и туризма, негативно сказываясь как на росте зарплат, так и на занятости. В страхе перед коронавирусом домохозяйства начнут все больше экономить на расходах, откладывать крупные приобретения на потом, предпочитая покупать лишь товары первой необходимости.

Коронавирус, считает Swedbank, также влияет на цены на товары и услуги. Поскольку спрос, скорее всего, упадёт больше, чем предложение, общий уровень цен, особенно на услуги, скорее всего, должен снизиться.

Рост ВВП Эстонии в 2019 году составил 4% против 3,9% в 2018 году. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает замедления экономического роста в стране в 2020 году до 2,2%.