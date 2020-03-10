Экономика

17:42 10.03.2020

Раскритиковавший КВСЗ глава департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" покинул компанию

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 Глава департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан покинул компанию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Закончилась неделя. Ее особенность - это была крайняя неделя моей работы в качестве ЦЛ УЗ (департамент по организации внутренних и международных пассажирских перевозок – ИФ). Вопреки непростой ситуации удалось не допустить ее ухудшения и обеспечить определенный рост. Главное - все объективные показатели работы хозяйства стали лучше", - отметил он.

По словам Красноштана, его команде удалось обеспечить работу четырех из Топ-5 пассажирских поездов УЗ, наладить сообщение между удаленными регионами.

"Обеспечен мощный скачок в развитии сообщения Украина - ЕС: объемы перевозок здесь увеличились на порядок. Очень важным является изменение парадигмы в процессе адаптации инфраструктуры к потребностям маломобильных групп пассажиров", - заявил Красноштан.

При этом он признал, что за 4,5 года работы его команде не удалось обеспечить революционные изменения для значительного улучшения пассажирских перевозок, в то же время они "даже теоретически" невозможны без государственной поддержки.

"В последний раз такие изменения наблюдались во время внедрения скоростного движения поездов "Интерсити +" в ходе подготовки Украины к УЕФА Евро-2012, и главный толчок к ним был как раз с ул. Грушевского (со стороны правительства – ИФ)", - подчеркнул Красноштан.

В то же время он не озвучил свои дальнейшие планы работы.

Как сообщалось, ранее Красноштан раскритиковал продукцию и подход к клиентскому обслуживанию Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Полтавская обл.), заявив, что считает ненадежной продукцию завода, отметил ненадежность дизель-поездов ДПКр, в том числе из-за некачественной сборки и обвинил завод в пологе, заявив, что КВСЗ попытались "прикрутить к вагону 2009 года выпуска табличку с годом выпуска 2019 и поставить старый вагон под видом нового".

Позже глава Мининфраструктуры Криклий под давлением президента Зеленского обязался закупить три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов производства КВСЗ.

Теги: #квсз #укрзализныця #кадры
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