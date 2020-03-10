Экономика

16:56 10.03.2020

Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию до 8 апреля

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Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию до 8 апреля

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, объявляет о приостановке расписания полетов в/из, внутри Италии после решения итальянского правительства распространить карантин на всю страну.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник, в частности, с 11 марта по 8 апреля Ryanair отменяет все внутренние рейсы по Италии, а с 13 марта по 8 апреля – международные рейсы.

"Сегодня все пострадавшие пассажиры получили на электронную почту уведомления об отмене рейсов. Пассажиры, ищущие репатриацию, могут получить бесплатный переход на более ранний рейс Ryanair, который выполняется до полуночи 13 марта. Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возмещением или кредитом на перелет, который можно использовать на рейсах Ryanair в течение следующих 12 месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее Ryanair объявляла о приостановлении с 10 марта по 8 апреля внутренних рейсов только с аэропортов на севере Италии.

Теги: #италия #авиарейсы #ryanair
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