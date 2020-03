Организаторы переносят три крупные экономические мероприятия из-за коронавируса

Из-за быстрого распространения коронавируса организаторы переносят три крупные отраслевые и экономические мероприятия.

"Осознавая ответственность за безопасность участников, мы переносим iForum на осень. Эпидемия коронавируса - не шутка. Считаю, что пик в Украине придется на конец апреля - май", - написал один из организаторов крупнейшей украинской оффлайн-конференции телеком-отрасли iForum, президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, ситуация с коронавирусом разрешится до конца лета и осенью конференцию можно будет спокойно провести.

iForum должен был состояться 20 мая 2020 года.

Организаторы международного экономического форума Dnipro Economic Forum также решили перенести мероприятия.

"Команда Dnipro Economic Forum приняла решение перенести дату проведения DEF'2020 International Space and IT Days in Dnipro в связи с ситуацией, сложившейся в мире с распространением коронавируса и большим количеством зарегистрированных иностранных участников. Мы ответственно относимся к безопасности участников мероприятия и вынуждены принять такое решение", - сообщается на сайте форума.

Новые даты форума будут анонсированы в ближайшее время. В нем должны были принять участие более 700 бизнесменов, государственных деятелей и экономических экспертов из 20 стран мира.

Одна из крупнейших инвесткомпаний Украины Dragon Capital, организатор 16-й Annual Ukraine Investor Conference, также перенесла мероприятие, ранее анонсированное на 19-20 марта 2020 года в Киеве в Hyatt, предварительно на осень.