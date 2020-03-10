Экономика

16:25 10.03.2020

"Укрпошта" запускает возможность получения отправления по электронным водительским правам в приложении "Дия"

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"Укрпошта" запускает возможность получения отправления по электронным водительским правам в приложении "Дия"

 "Укрпошта" в тестовом режиме начинает вручать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении "Дия".

Как сообщается на странице компании в Facebook, пока это правило работает исключительно для внутренних отправлений с послеоплатой на сумму до 15 тыс. грн ("Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта SmartBox").

Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность, сообщает компания.

Теги: #укрпошта #водительские_удостоверения #дия
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