Правительство назначило Кухту врио Минэкономики

Кабинет министров назначило первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту врио министра.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства", – написал Кухта в Facebook во вторник.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за шесть месяцев работы (это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не исчезли бесследно и продолжались на благо народа Украины", – добавил Павел Кухта.