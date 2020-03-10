Экономика

15:47 10.03.2020

Правительство назначило Кухту врио Минэкономики

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Правительство назначило Кухту врио Минэкономики

Кабинет министров назначило первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту врио министра.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства", – написал Кухта в Facebook во вторник.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за шесть месяцев работы (это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не исчезли бесследно и продолжались на благо народа Украины", – добавил Павел Кухта.

Теги: #кухта #минэкономики #кабмин
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