Экономика

14:25 10.03.2020

Зеленский подал в Раду законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс

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Зеленский подал в Раду законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду подан законопроект №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект подан в парламент во вторник, 10 марта, и определен президентом как неотложный. Профильным комитетом для рассмотрения документа перед его вынесением в сессионный зал указан комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Текст самого законопроекта "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины", как и сопроводительные документы, на сайте Рады пока не опубликованы.

Теги: #зеленский #таможенный_кодекс
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