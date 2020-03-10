Экономика

12:56 10.03.2020

airBaltic до конца мая отменяет еще 370 рейсов на фоне ситуации с коронавирусом

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Латвийская авиакомпания airBaltic в период с 29 марта по 31 мая отменяет еще 370 рейсов в дополнение к отмененным ранее, говорится в сообщении компании.

Пассажирам, зарезервировавшим билеты на эти рейсы, авиакомпания предложит альтернативные варианты.

На прошлой неделе перевозчик объявил о планах отменить 90 рейсов в период с 23 марта по 5 апреля. Позднее airBaltic отменила все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении с 9 марта до конца апреля по соображениям, связанным со здоровьем и безопасностью.

Рейсы airBaltic соединяют прибалтийский регион с 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Во флоте airBaltic 38 самолетов, в том числе 22 лайнера A220-300, четыре Boeing-737 и двенадцать Bombardier Q400Next Gen.

Крупнейшим акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат около 80% акций.

Теги: #коронавирус #airbaltic
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