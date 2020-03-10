АМКУ ожидает реакции участников рынка нефтепродуктов на снижение мировых цен на нефть

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет изучать соответствие динамики снижения цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами страны падению уровня цен на нефть и нефтепродукты в мире.

"Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - указано в сообщении комитета.

В АМКУ хоть и не ожидают стремительного падения цен на АЗС сразу вслед за падением цен и котировок на фьючерсы на нефть в мире, но напоминают участникам рынка об их практике быстрого реагирования на рост цен на нефть и нефтепродукты в мире.

"Понятно, что ожидать такого же стремительного падение цен на АЗС не приходится – ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев – транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и т.п. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти, и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место", - подчеркнули в комитете.

Как сообщалось, цены на нефть 9 марта обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.