Экономика

10:27 10.03.2020

Курс гривни в обменниках упал до минимума с августа прошлого года

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Курс гривни в обменниках упал до минимума с августа прошлого года

Паника на мировых рынках из-за эпидемии коронавируса в мире за выходной день 9 марта и утро вторника опустила курс гривни в обменниках до самого низкого с августа прошлого года уровня: покупка - в среднем 25 грн/$1, продажа – 25,5 грн/$1, передают корреспонденты агентства "Интерфакс-Украина".

Традиционно в таких случаях резко расширился спред между курсами покупки и продажи – с 10-30 коп. до 50-80 коп.

На "сером" наличном рынке утром во вторник гривня котируется по курсу около 25,3 грн/$1 покупка и 25,8 грн/$1 – продажа.

Банки также понизили курс гривни в своих кассах и при онлайн-обмене. В частности, Альфа-Банк утром во вторник установил курс 25-26 грн/$1 (покупка-продажа), Банк Креди-Агриколь – 25-25,9 грн/$1, ПриватБанк – 24,9-25,78 грн/$1, Монобанк – 25,01-25,76 грн/$1.

В то же время ряд банков на своих сайтах утром во вторник котировали гривню существенно дороже: Ощадбанк – 24,5-25,1 грн/$1, Райффайзен банк Аваль – 24,7-25,15 грн/$1, ОТП Банк – 24,9-25,3 грн/$1.

Теги: #курс #валюта #гривня
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