Lufthansa отменяет половину рейсов на фоне падения спроса из-за коронавируса

Совет директоров Deutsche Lufthansa AG, одной из крупнейших авиакомпаний Европы, принял решение сократить до 50% рейсов в ближайшие недели, сославшись на "резкое падение объема бронирований и многочисленные отмены полетов" в связи с распространением в мире коронавируса.

"Эти меры направлены на то, чтобы уменьшить финансовые последствия падения спроса, - говорится в сообщении Lufthansa, размещенном на сайте Франкфуртской фондовой биржи. - Они дополнят запланированные меры экономии средств на персонал, материальные расходы и бюджеты проектов".

На прошлой неделе компания сообщила, что урежет административные расходы и предложит действующим сотрудникам уйти в отпуск без сохранения оплаты труда. Кроме того, Lufthansa рассматривает варианты расширения возможностей для неполной занятости сотрудников.

Компания намерена представить свои комментарии относительно последствий распространения коронавируса 19 марта, одновременно с публикацией отчетности за четвертый квартал.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 тыс. Умерли более 3,4 тыс. человек, выздоровели - почти 56 тыс., сообщает в пятницу статистический сайт Worldometer.