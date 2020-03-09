Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились обвалом

Торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник завершились обвалом котировок - крупнейшим за последние два года. Индекс Hang Seng ("Хан Сен") рухнул на 1106 пунктов (4,23%) и остановился на значении 25040, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика охватила все без исключения «голубые фишки». Инвесторы сбрасывали акции по всем секторам на фоне резкого удешевления нефти и роста неопределенности в мировой экономике из-за распространения коронавируса.

Наибольшие потери отмечены в нефтедобывающем секторе. На 9,63% подешевели акции китайского гиганта Petrochina ("Петрочайна"). На 17,23% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).