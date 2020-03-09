Индекс Лондонской фондовой биржи упал на 8,8% после открытия торгов в понедельник на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.

По состоянию на 08:10 до 5897 пунктов снизился индекс FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией. Совокупная стоимость их ценных бумаг упала на 130 млрд долларов.

Индекс FTSE-250 потерял 6,4%, опустившись до 17546 пунктов. Наибольшее падение продемонстрировали нефтегазовые и горнодобывающие компании: BP (- 20,7%), Anglo American (- 13,5%), BHP Group (- 14,6%), Glencore (-13,2%), Royal Dutch Shell (- 22%).

Целый ряд британских государственных облигаций (2-х, 3-х, 4-х, 6-и и 7-летних) в понедельник впервые в истории торговались с отрицательной ставкой.