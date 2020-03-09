Экономика

11:47 09.03.2020

Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+

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Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ после демарша РФ на переговорах и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 26,5% и достигли на 9:30 утра $33,3 за баррель. WTI торгуется около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.

Падение цен на нефть в начале сессии в понедельник, вызванное последствиями развала сделки ОПЕК, превышало 30% и стало рекордным с января 1991 года, когда началась операция "Буря в пустыне" против Ирака.

В конце прошлой недели ОПЕК и РФ не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого на выходных Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке. На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса. Падение цен может привести к массовым дефолтам производителей нефти в США, опасаются участники рынка.

Инвесторы опасаются рецессии в мировой экономике в результате дальнейшего распространения коронавируса, поэтому перекладываются в более безопасные активы, такие как американские госбумаги. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 0,5%. Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 падают на максимально возможные 5%.

"Сегодня все боятся мировой рецессии", - прокомментировал происходящее на рынке в интервью The Wall Street Journal глава Great Hill Capital Томас Хейс.

Теги: #кризис #нефть
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