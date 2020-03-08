Экономика

22:55 08.03.2020

Падение зарплат в ГМК Украины в январе составил 8,9-16,2% к декабрю, кроме ГОКов, КХЗ и черной металлургии

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Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины по итогам января текущего года сократили средний уровень зарплат по сравнению с предыдущим месяцем, кроме ГОКов, КХЗ и черной металлургии, сообщается в информации ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ).

Согласно данным отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ, средний уровень зарплаты в январе на горнорудных предприятиях составил 17705,4 грн, что на 1,4% выше уровня предыдущего месяца (17453,2 грн).

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в январе составил 18527,8 грн (102% к предыдущему месяцу), на предприятиях черной металлургии – 17422,4 грн (100,2%), цветной металлургии – 10777,9 грн (86,8%), на трубных предприятиях – 12567,9 грн (91,1%).

В целом по промышленности в январе средний уровень зарплаты составил 12176,9 грн (89,2%), а в целом по Украине –  10272 грн (83,8%).

Теги: #металлургия #зарплаты #украина #гмк
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