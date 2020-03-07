Экономика

10:49 07.03.2020

Fitch ожидает ослабления гривни в 2020г и роста ВВП на 3,5%

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Fitch ожидает ослабления гривни в 2020г и роста ВВП на 3,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020 году и 3,8% в 2021 году благодаря частному потреблению и инвестициям.

"Пересмотренный вариант законодательства о рынке земли будет позитивным фактором для экономического роста в ближайшем будущем за счет увеличения потребления (в результате продажи земли) и ожидаемого увеличения спроса на кредиты для сельскохозяйственного сектора", - отмечает агентство в обзоре, опубликованном в ночь на субботу.

В то же время оно указывает, что масштабы потенциальных инвестиций и повышения производительности будут ограничены из-за запрета на участие в рынке земли иностранных инвесторов.

Fitch также считает, что перспективы роста и инвестиций зависят от адекватного и своевременного осуществления реформ в таких секторах как обеспечение верховенства закона, борьба с коррупцией, таможня и налогообложение, а также правоприменение.

"Как и в случае с другими развивающимися рынками, риски ухудшения перспектив роста возросли из-за неопределенности влияния (коронавируса) COVID-19 на глобальный рост и цены на сырье", - указывает агентство.

По его мнению, цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, более широкий дефицит счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривни в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Fitch отмечает, что потребности во внешнем финансировании останутся из-за все еще крупных выплат по госдолгу и более широкого дефицита текущего счета. Внешние выплаты правительства и НБУ в счет амортизации долга вырастут до $5,0 млрд в 2020 году и $4,8 млрд в 2021 году (из них выплаты по еврооблигациям составит $2,4 млрд).

Агентство ожидает, что дефицит счета текущих операций увеличится до 3,0% ВВП в 2020 году и 4,0% ВВП в 2021 году с 0,7% ВВП в 2019 году, что обусловлено продолжающимся ростом импорта, вызванным внутренним спросом и снижением платы за транзит газа.

Fitch также прогнозирует, что инфляция в среднем составит 4,6% в 2020 году и 5,3% в 2021 году.

"Риски, вызванные волатильностью международного финансового рынка, задержками в утверждении программы МВФ или более сильным, чем ожидалось, внутренним спросом, будут определять будущие темпы и масштабы цикла смягчения", – отмечается в оборе.

Fitch указывает, что фискальные риски на 2020 год связаны с более слабым ростом доходов из-за более крепкой, чем заложено в бюджете, гривни и более низких доходов от приватизации, а также заявленными новым премьером увеличением социальных расходов, размеры которого пока не определены. В то же время поступление $2,9 млрд "Газпрома" помогут смягчить доходы правительства и обеспечат пространство для покрытия обязательств по расходам в рамках бюджета 2020 года, нацеленного на 2,1% дефицита ВВП, считает агентство.

Теги: #fitch #ввп #гривня
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