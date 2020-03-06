Экономика

21:29 06.03.2020

На следующей неделе правительство проведет реформу ГАСИ

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На следующей неделе правительство проведет реформу ГАСИ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на следующей неделе правительство проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Сегодня мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

По словам премьера, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что ожидает ликвидации ГАСИ в ближайшие две недели.

Теги: #кабмин
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