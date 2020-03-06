Экономика

19:26 06.03.2020

Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2019г уменьшились в 2,2 раза

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Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2019г уменьшились в 2,2 раза

Убытки от мошеннических действий с банковскими картами за прошлый год уменьшились в 2,2 раза и составили 42 грн на 1 млн грн расходных операций против 92 грн в 2018 году, сообщил Национальный банк Украины на сайте в пятницу.

“В среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 грн, что на 16% меньше чем в 2018 году (2500 грн). В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71 900 случаев (в 2018 году - 105,5 тыс. случаев)”, - отметила пресс-служба НБУ.

По данным центробанка, больше половины незаконных действий с платежными картами происходит в сети Интернет - 41,4 тыс. случаев в 2019 году, что, однако, в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. При этом количество случаев мошенничества с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети в прошлом году почти сравнялись по количеству случаев и суммам операций.

НБУ указывает, что социальная инженерия, то есть получение личных данных у владельцев карт обманом - самый популярный метод среди мошенников. Чтобы не стать жертвой незаконных действий центробанк рекомендуют не сообщать никому личные данные, использовать лимиты для проведения операций, не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, а также пользоваться SMS-банкингом.

Теги: #нбу #платежные_карточки
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