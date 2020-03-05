Спрос на легковые электромобили в Украине в феврале вырос на 67% за счет подержанных

Украинцы в феврале текущего года поставили на учет 623 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает "Укравтопром".

С учетом коммерческих всего зарегистрировано 663 электромобиля, однако только 29 из них были новыми.

Как сообщалось, в январе текущего года первичные регистрации электромобилей выросли на треть, до 587 ед., а доля новых машин составила 6%.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf - в феврале украинскую прописку получили 252 авто этой модели. С большим отрывом от лидера на втором месте TESLA Model S (57 ед.), а третья позиция у TESLA Model 3 (56 регистраций).

Из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 38 ед. были RENAULT Kangoo Z.E.

Как сообщалось, первичные регистрации легковых электромобилей (подержанных и новых) в Украине 2019 году возросли почти на треть по сравнению с 2018 годом - до 7012 ед., при этом доля подержанных составила 92% (в 2018 году – 83,5%). Коммерческих электрокаров было зарегистрировано 530 ед. – в 1,5 раза больше, чем годом ранее, а доля б/у авто в этом сегменте составила 96%

Импорт в Украину электромобилей до 31 декабря 2022 года освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора, а профильный комитет ВР инициирует отмену НДС и на производство электромобилей и поправки в закон "О госзакупках" с преференциями для нацпроизводителей