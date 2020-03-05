Верховный суд подтвердил правомерность наложения АМКУ штрафа в размере 33 млн грн на "Укрспирт"

Верховный суд 5 марта принял решение по делу о злоупотреблении госпредприятия "Укрспирт" монопольным положением в пользу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), таким образом подтвердив наложенный ведомством на компанию штраф в размере 33 млн грн, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Верховный суд 5 марта 2020 года принял решение по делу о злоупотреблении "Укрспирта" монопольным положением в пользу АМКУ. 20 декабря 2018 года "Укрспирт" был признан виновным в злоупотреблении монопольным положением (через предоставление привилегированных или дискриминационных условий сотрудничества контрагентам) и оштрафован на 33 млн грн", - написал глава АМКУ на своей странице в соцсети Facebook.

В настоящее время комитет ожидает уплаты "Укрспиртом" штрафа в размере 33 млн грн и прекращения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в том числе путем разработки и применения прозрачного и обоснованного механизма ценообразования при оптовой реализации спирта этилового ректифицированного.

На сайте АМКУ отмечается, что решением ведомства "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа" от 20 декабря 2018 года признано, что в течение 2017-го - первого полугодия 2018 гг. ГП занимало монопольное положение на общегосударственном рынке оптовой реализации спирта этилового ректифицированного с долей 100%.

Действия "Укрспирта", которые заключались в установлении в течение 2017 - первого полугодия 2018 года для покупателей госпредприятия цен на спирт этиловый ректифицированный на разном уровне, без привязки к объемам закупки или иных обоснованных критериев, то есть дискриминационным способом без объективно оправданных причин, признаны злоупотреблением монопольным положением.