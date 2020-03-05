Перезапуск правительства должен иметь стратегическую цель - ЕБА

Бизнес поддерживает желание президента Украины сформировать профессиональное правительство, в то же время полагает, что такое решение принято после тщательного анализа и имеет стратегическую цель, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"В последние месяцы компании-члены ЕБА вели достаточно конструктивный диалог с большинством министерств и наблюдали оперативную реакцию на обращения бизнес-сообщества. Так что очень надеемся, что решение о перезапуске правительства, которое возглавлял премьер-министр Алексей Гончарук, было принято после тщательного анализа всех "за" и "против" и имеет стратегически обоснованную цель", - прокомментировали в пресс-службе ассоциации.

В ЕБА ожидают от правительства оперативного перехода к структурным изменениям в стране.

"Безусловно, бизнес поддерживает стремление сформировать профессиональное правительство. В то же время важно, чтобы работа продолжалась. Чтобы не подвести ожидания бизнеса и общества в целом, следует оперативно переходить к структурным изменениям в стране, обеспечивать формирование равных правил игры и честных условий для работы, важность которых уже не первый год отмечает бизнес-сообщество", - отметили в ЕБА.

В то же время, как и раньше, для бизнеса очень важна эффективность работы, качество сервисов, прозрачность процессов, чтобы развитие продолжалось, указала ЕБА.

"Поэтому следует максимально быстро переходить от дискуссий к действиям - формировать четкую и понятную стратегию развития по каждому направлению, эффективно выстроить работу и коммуникацию, формировать сильные команды, анализировать опыт прошлых лет, определять ключевые задачи, чтобы построить действенные процессы и процедуры. А бизнес должен понимать, чего ожидать, с учетом каких факторов планировать свою деятельность и куда в целом, движется страна", - добавили в ассоциации.