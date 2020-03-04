Экономика

18:46 04.03.2020

Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

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Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

Бизнес ожидает от нового правительства продолжения заданного курса реформ и сохранения их темпов, отметили бизнес-ассоциации в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Непредсказуемость, изменение стратегии правительства – это то, чего бизнесу однозначно не хотелось бы. Для нашего бизнес-сообщества важно, чтобы обновление состава Кабинета министров не сказалось на внедрении системных изменений, а курс реформ не менялся. Требования бизнеса остаются неизменными - прозрачные, равные условия ведения бизнеса и прогнозируемость", – прокомментировала агентству исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерина Глазкова.

По ее словам, правительство Алексея Гончарука сдвинуло с места важные реформы. "Это открытие рынка земли – вопрос, который до этого 25 лет не сдвигался с места, модернизация трудового законодательства, к наработке и обсуждению которого привлекли всех стейкхолдеров, в том числе бизнес-сообщество, а также рекордная передача государственных объектов на приватизацию. К сожалению, работа над обещанной налоговой реформой так и не началась. А по результатам нашего ежегодного опроса эта реформа остается для бизнеса среди приоритетных", – отметила исполнительный директор СУП.

От нового правительства СУП ожидает внедрения механизмов и изменений, которые будут стимулировать украинский бизнес и дальше инвестировать в развитие, создавать новые рабочие места, платить налоги.

"Мы также настроены на продолжение эффективного диалога с правительством", – добавила Катерина Глазкова.

В то же время в Американской торговой палате (ACC) отмечают необходимость сохранения нынешних темпов реформ.

"Сегодня перед новым правительством стоят реальные угрозы - вспышка коронавируса, падение глобальных рынков, отсутствие соглашения с Международным валютным фондом. Украина не имеет права замедлять реформы. Макроэкономическая стабильность, продолжение сотрудничества с МВФ и привлечения прямых иностранных инвестиций должны быть наивысшими приоритетами для правительства Украины", – указал в комментарии агентству президент ACC Андрей Гундер.

Он отметил, что получил положительные отзывы от бизнеса, работающего в Ивано-Франковской области, где новоназначенный премьер Денис Шмыгаль был главой ОГА.

"Я был приятно удивлен Денисом Шмыгалем в роли главы областной государственной администрации, когда я посетил Ивано-Франковск шесть недель назад. Он был один из самых дружественных к бизнесу губернаторов, которых я встречал в Украине. Денис уравновешенный, рассудительный и умный. Я также получил положительный отзыв о нем от компаний, работающих в регионе", – отметил Гундер.

Теги: #бизнес #курс #реформы #кабмин
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