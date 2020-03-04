Экономика

18:19 04.03.2020

Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису в Украине – и.о. министра экономики

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Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису в Украине – и.о. министра экономики

Вероятность эпидемии коронавируса в Украине низкая, но постепенно растет, в случае ее наступления страну постигнет экономический кризис, полагает и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике", – написал Милованов в Facebook в среду.

Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике, подчеркнул он.

В качестве ее составляющих Милованов назвал монетарную политику (предоставление ликвидности, смягчения ставки и так далее, фискальную политику (налоговые каникулы некоторым отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости – ограничения экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля).

По его словам, правительство в рамках стратегии должно также продумать ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговли (пошлины или наоборот поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров - номенклатуру должен подготовить Министерство здравоохранения), меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии.

Теги: #коронавирус #экономика #милованов #кабмин
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