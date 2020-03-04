Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев, полагает кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль.

"На сегодня мы увидели только укрепление гривни, которое ударило по промышленности, но никак не отобразилось на благосостоянии украинцев", – сказал Шмыгаль, выступая в парламенте в среду.

Украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает", – отметил он.

Шмыгаль также подверг критике реформу таможни и налоговой службы, указав, что она не отразилась на доходах госбюджета.