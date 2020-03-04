Шмыгаль выступает за сокращение выплат министрам и членам набсоветов

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль выступает за сокращение зарплат министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний.

"Есть расходы, которые мы должны сократить – это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников", - сказал он, выступая в Верховной Раде в среду.

Перед тем о необходимости пересмотра зарплат членам набсоветов госкомпаний говорил президент Владимир Зеленский.