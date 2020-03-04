Экономика

17:46 04.03.2020

Шмыгаль выступает за сокращение выплат министрам и членам набсоветов

1 мин читать
Шмыгаль выступает за сокращение выплат министрам и членам набсоветов

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль выступает за сокращение зарплат министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний.

"Есть расходы, которые мы должны сократить – это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников", - сказал он, выступая в Верховной Раде в среду.

Перед тем о необходимости пересмотра зарплат членам набсоветов госкомпаний говорил президент Владимир Зеленский.

Теги: #шмыгаль #зарплаты #чиновники #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 04.03.2020
Представление на назначение нового состава Кабмина Украины поступило в Раду

Представление на назначение нового состава Кабмина Украины поступило в Раду

18:46 04.03.2020
Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

18:39 04.03.2020
За министров нового Кабмина будут голосовать пакетом - источник

За министров нового Кабмина будут голосовать пакетом - источник

18:37 04.03.2020
Зеленский предлагает Раде назначить Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебу - главой МИД

Зеленский предлагает Раде назначить Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебу - главой МИД

18:32 04.03.2020
Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

18:19 04.03.2020
Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису в Украине – и.о. министра экономики

Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису в Украине – и.о. министра экономики

17:50 04.03.2020
Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения коронавируса в Украине

Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения коронавируса в Украине

17:49 04.03.2020
Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

17:43 04.03.2020
Госбюджет-2020 нужно пересмотреть для увеличения соцвыплат – Шмыгаль

Госбюджет-2020 нужно пересмотреть для увеличения соцвыплат – Шмыгаль

17:30 04.03.2020
На должность министра здравоохранения нужно назначить человека, который продолжит изменения в системе – Скалецкая

На должность министра здравоохранения нужно назначить человека, который продолжит изменения в системе – Скалецкая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису в Украине – и.о. министра экономики

Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

Госбюджет-2020 нужно пересмотреть для увеличения соцвыплат – Шмыгаль

ЕС снял запрет на импорт украинской продукции птицеводства – Точицкий

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС снял запрет на импорт украинской продукции птицеводства – Точицкий

Украина обсуждает с США меры против запуска "Северного потока-2" - глава "Нафтогаза"

Резников и Криклий подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Уманский претендует на должность министра финансов – декларация

Спрос в аптеках растет преимущественно на медицинские маски – эксперт

Lego увеличила годовые выручку и чистую прибыль, планирует открыть еще 80 магазинов в Китае

Из 29 образцов исследованного меда всем показателям качества соответствовали семь образцов – проект "Стоп Фальсификат"

"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА