Госбюджет-2020 нужно пересмотреть для увеличения соцвыплат – Шмыгаль

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль считает необходимым пересмотреть государственный бюджет для увеличения социальных выплат.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал Шмыгаль с парламентской трибуны в среду.