Экономика

16:15 04.03.2020

Резников и Криклий подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

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Резников и Криклий подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Алексей Резников и Владислав Криклий подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидат на должности министров в новом правительстве.

В частности, Резников подала декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Криклий – министра инфраструктуры.

Ранее Денис Шмыгаль также подал декларацию как кандидат на должность премьер-министра Украины, Михаил Федоров - вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины, Марина Лазебная - министра социальной политики, Олег Немчинов – министра Кабинета министров, Денис Малюська – министра юстиции, Андрей Таран – министра обороны, , Алексей Чернышов – министра развития громад и территорий, Илья Емец – министра здравоохранения, Вадим Гутцайт - министра спорта, Сергей Бессараб – министра ветеранов и Олег Коростелев – вице-премьер-министра по оборонной промышленности Украины.

Шмыгаль является вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий, Федоров - вице-премьером - министра цифровой трансформации Украины, Криклий – министра инфраструктуры, а Малюська занимает пост министра юстиции в правительстве Алексея Гончарука.

Теги: #декларации #кадры #кабмин
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