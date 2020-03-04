Уманский претендует на должность министра финансов – декларация
Экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский претендует на должность главы Минфина, свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Согласно декларации, Уманский в минувшем году заработал 303 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанке" и еще 40 тыс. грн - в ООО "Процар".
Он также задекларировал более 95 тыс. грн на счетах в "Укргазбанке", а также EUR 12 тыс. и $25 тыс. наличными.
41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.
Уманский в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет (экономист, магистр делового администрирования), после чего пошел на госслужбу – стал ведущим главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестсотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.
После работы в Нацагентстве стал экспертом вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики – 1998-2000 годы. Затем занимал должности руководителя департамента структурной политики Министерства экономики, заместителя госсекретаря министерства по вопросам евроинтеграции.
В 2004-2005 годах был директором департамента работы с проблемными банками в НБУ, затем его назначили замглавы правления "Укртранснафты".
Помимо этого, Уманский был заместителем главы правления Государственного ипотечного учреждения, затем работал на той же должности в Государственном агентстве по инвестициям и инновациям.