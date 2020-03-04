Экономика

15:55 04.03.2020

Уманский претендует на должность министра финансов – декларация

2 мин читать
Уманский претендует на должность министра финансов – декларация

Экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский претендует на должность главы Минфина, свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, Уманский в минувшем году заработал 303 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанке" и еще 40 тыс. грн - в ООО "Процар".

Он также задекларировал более 95 тыс. грн на счетах в "Укргазбанке", а также EUR 12 тыс. и $25 тыс. наличными.

41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

Уманский в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет (экономист, магистр делового администрирования), после чего пошел на госслужбу – стал ведущим главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестсотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

После работы в Нацагентстве стал экспертом вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики – 1998-2000 годы. Затем занимал должности руководителя департамента структурной политики Министерства экономики, заместителя госсекретаря министерства по вопросам евроинтеграции.

В 2004-2005 годах был директором департамента работы с проблемными банками в НБУ, затем его назначили замглавы правления "Укртранснафты".

Помимо этого, Уманский был заместителем главы правления Государственного ипотечного учреждения, затем работал на той же должности в Государственном агентстве по инвестициям и инновациям.

Теги: #уманский #минфин #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 04.03.2020
Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

16:55 04.03.2020
Рада одобрила отставку Гончарука

Рада одобрила отставку Гончарука

16:30 04.03.2020
Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний – Зеленский

Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний – Зеленский

16:25 04.03.2020
Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

16:20 04.03.2020
Зеленский: У правительства есть достижения, но украинцам этого мало

Зеленский: У правительства есть достижения, но украинцам этого мало

16:17 04.03.2020
Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

16:15 04.03.2020
Резников и Криклий подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Резников и Криклий подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

15:23 04.03.2020
Гутцайт, Бессараб и Коростелев подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Гутцайт, Бессараб и Коростелев подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

14:53 04.03.2020
Коляда: Новым министром ветеранов будет Бессараб

Коляда: Новым министром ветеранов будет Бессараб

14:38 04.03.2020
Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей планарной неделе для назначения министров на вакантные места - Корниенко

Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей планарной неделе для назначения министров на вакантные места - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС снял запрет на импорт украинской продукции птицеводства – Точицкий

Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

Милованов отказался продолжить работу в правительстве – источник

"Метинвест" в 2019г сократил прибыль более чем втрое

Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС снял запрет на импорт украинской продукции птицеводства – Точицкий

Украина обсуждает с США меры против запуска "Северного потока-2" - глава "Нафтогаза"

Спрос в аптеках растет преимущественно на медицинские маски – эксперт

Lego увеличила годовые выручку и чистую прибыль, планирует открыть еще 80 магазинов в Китае

"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

Милованов отказался от должности в новом правительстве, подтвердил нардеп Гетманцев

Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

"Киевгорстрой" возобновил стройработы еще на двух ЖК "Укрбуда"

Милованов отказался продолжить работу в правительстве – источник

"Укрпошта" заявила о готовности предоставить рабочие места сотрудникам "Ин Тайма" и скидки для ее корпоративных клиентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА