Экономика

14:48 04.03.2020

Спрос в аптеках растет преимущественно на медицинские маски – эксперт

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Спрос в аптеках растет преимущественно на медицинские маски – эксперт

В течение последних недель в аптеках Украины наблюдается повышенный спрос на медицинские маски, отметил СЕО сервиса Liki24.com, занимающегося поиском и доставкой лексредств, Антон Авринский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"В последние несколько недель сервис Liki24.com ощущал увеличение спроса, прежде всего, на медицинские маски. Сервис получал заявки не только от физлиц, но и от оптовых покупателей. При этом запрашиваемое минимальное количество масок в одной партии составляло 100 тыс. шт., а максимальное - 1 млн", - отмечается в комментарии.

Авринский отмечает, что в настоящее время "количество масок, доступных к заказу через сайт сервиса, ограничено, а при заказе их наличие в аптеках проверяется дополнительно".

В пресс-релизе компании сообщается, что с момента первых анонсов о коронавирусе в мире цены на маски выросли с 15 копеек до 15 грн.

Кроме того, сервис зафиксировал увеличение спроса на такие препараты как "Тамифлю" и "Арбидол".

"Это разъясняется статьями в некоторых СМИ о том, что именно эти препараты эффективны при лечении разных штаммов гриппа и коронавируса. Эти препараты сейчас недоступны к заказу",- отмечают в компании.

Что касается противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и средств дезинфекции – все они есть в наличии в аптеках.

"После объявления о фиксировании первого случая коронавируса Covid-19 в Черновцах 3 марта сервис Liki24.com отмечает незначительное увеличение количества поисковых запросов на противовирусные препараты и иммуномодуляторы – "Рибавирин", "Лаферобион", "Арпефлю", "Альтабор" и др. Все они доступны в аптеках Украины, как и средства дезинфекции - спреи и 2%-ные растворы хлоргексидина",- подчеркнули в сервисе.

"За последние сутки каждый пятый поисковый запрос касался именно противовирусных лекарств и имунномодуляторов",- добавили в компании.

Сервис Liki24.com по поиску и доставке лекарств сотрудничает с более 5,5 тыс. аптек по всей Украине. Ежемесячно сайт сервиса посещает около 1 млн человек

Теги: #маски #спрос #аптеки
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