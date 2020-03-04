Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

Михаил Федоров подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2019 год как кандидат на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины.

Согласно декларации, за прошлый год Федоров заработал 4 млн 951тыс 835 грн, из которых 257тыс 841 грн составила заработная плата, 4млн 690тыс 194 грн – доход от предпринимательской деятельности и 3 800 грн – гонорары, а его жена за прошлый год задекларировала 11 тыс. грн социальной помощи.

Также он указал в декларации 465 861 грн, 6 157 долларов, 3 002 евро и 70 российских рублей на банковских счетах, а также 200 тыс. долларов наличными, а его жена – 34 366 грн на банковских счетах и 350 тыс. грн наличными.

Федоров владеет квартирой (74,5 кв. м) в Киеве, а также арендует квартиру (75 кв. м) в Киеве, а зарегистрирован в доме (44,8 кв. м) в городе Васильевка Запорожской области.

Кроме того, он является собственником 90% ООО "5 Служба", 33% ООО "СТАДИМИР" и 100% ООО "СММСТУДИО".

Кроме того чиновник владеет торговой маркой "СММСТУДИО и 50% торговой марки "Некстедо"

Федоров родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области. С 2009 - 2014 года учился в Запорожском национальном университете (факультет социологии и управления).

С 2015-го по 2019 год - основатель и генеральный директор компании SMMSTUDIO.

В 2018 году работал в должности операционного директора в проекте "Суперлюди".

С мая 2019 - внештатный советник президента Украины по digital-направления.

В 2019 году избран народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва.

В августе 2019 года назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.