"Киевгорстрой" возобновил стройработы еще на двух ЖК "Укрбуда"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла на баланс и возобновила строительство жилых комплексов "Харьковский" и "Солнечная ривьера", сообщил президент компании Игорь Кушнир.

"Еще два объекта "Укрбуда" принял "Киевгорстрой"! Это - "Харьковский" и "Солнечная ривьера". На сегодняшний день на них уже полностью возобновились строительные работы", – написал он в Facebook во вторник.

По его словам, на этих объектах необходимо завершить фасадные работы, коммуникации и благоустройство.

По словам Кушнира, в очереди на прием в ближайшее время находятся еще шесть объектов "Укрбуда".

Ранее "Киевгорстрой" возобновил строительство и открыл продажи в жилых комплексах "Пектораль" и "Новомостицкий".

Как сообщалось, "Киевгорстрой" к концу января 2020 года планировал сдать такие объекты, как ЖК "Харьковский", "Новомостицкая", "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония".

При этом Кушнир уточнял, что процесс передачи всех объектов "Укрбуда" займет от трех до шести месяцев в зависимости от каждого отдельного ЖК. Сроки и порядок сдачи объектов будут изменены.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Ранее со ссылкой на Кушнира сообщалось, что в 2018 году застройщик планировал увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья на 50% по сравнению с 2017 годом – до 450 тыс. кв. м (в 2017 году сдано более 300 тыс. кв. м).

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на март 2019 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.