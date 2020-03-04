"Укрпошта" заявила о готовности предоставить рабочие места сотрудникам "Ин Тайма" и скидки для ее корпоративных клиентов

О готовности предоставить рабочие места для сотрудников службы доставки "Ин Тайм", которая ранее объявила о закрытии своих отделений, заявил генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский.

"Я не хочу и не буду вдаваться в подробности, являются ли новости о проблемах в вашей компании реальными или выдуманными, постоянными или временными. Просто хочу сказать: "Укрпошта" готова подставить вам плечо", - написал он на своей странице в Facebook в среду утром.

Кроме того, Смелянский отметил готовность "Укрпошты" предоставить 15%-ную скидку корпоративным клиентам "Ин Тайма" (на посылки до 30 кг).

Ранее группа компаний "Нова Пошта" заявила, что ведет переговоры со службой доставки "Ин Тайм" относительно организации доставки для ее клиентов.

Как сообщалось, национальная служба доставки "Ин Тайм", созданная в 2002 году, заявила о техническом сбое в ее информационной системе, а также о закрытии части отделений.

В свою очередь совладелец ГК "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк в Facebook написал, что "Ин Тайм" прекратила работу в связи с банкротством.